На Чергниговщине автобус «Херсон - Москва» во время обгона столкнулся с фурой – трое погибли, 16 пострадали

В Черниговской области в понедельник вечером, 16 декабря, грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом сообщением «Херсон - Москва».

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

О происшествии, которое произошло на 128-м километре автодороги «Копты-Глухов-Бачевск», спасателям сообщили в 22:40.

В результате ДТП погибли три человека, 15 – госпитализированы с разной степенью повреждений.

На место происшествия привлекались подразделения ГСЧС, в составе двух отделений, для деблокации пострадавших.

Обновлено в 10:06. В ГУ Нацполиции в Чениговской области добавили, что за рулем грузовика «Iveco», который двигался во встречно направлении, находился гражданин Сербии.

По предварительной информации, водитель автобуса во время обгона выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

Во время столкновения с полуприцепа грузовика вылетел рулоны прессованной бумаги, которые повредили проезжающий автомобиль «Toyota Camry».

Также в полиции уточнили, что в ДТП, кроме трех погибших - водителя автобуса и двух его пассажиров, получили травмы 16 человек. В числе травмированных - переменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир легковой «Toyota».

Полицейские, которые первыми добрались до места трагедии, активно оказывали помощь медикам в госпитализации пострадавших. Кроме того, сотрудники полиции обеспечили временный приют для матери с 8-месячным младенцем - единственным ребенком среди пассажиров потерпевшего автобуса. Об этом полицейские оперативно договорились с жителями ближайшей деревни, которые охотно приняли женщину с ребенком.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц»). Максимальное наказание по ней - до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как на границе Николаевской и Одесской областей грузовик «догнал» пассажирский автобус.