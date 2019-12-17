На Николаевщине за ночь горели три жилых дома – в одном из них погибла женщина

В Николаевской области после полуночи 17 декабря произошло три пожара в жилих домах.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Две пожара случилось в Березанском районе. 16 декабря в 18:15 пожарные 8-й государственной пожарно-спасательной части выехали на тушение частного жилого дома на улице Степная в селе Анновка. В 18:40 пожар кровли площадью 6 квадратных метров локализовали, в 19:00 - ликвидировали.

17 декабря в 00:16 по экстренному номеру поступила информация о пожаре жилого дома на улице Гагарина в селе Новоподолье. В 01:10 пожар площадью 45 квадратных метров спасатели локализовали, в 02:00 - ликвидировали.

В этот же день в 04:24 сообщили о пожаре летней кухни на улице Полевой в селе Антоновка Братского района. По указанному адресу прибыла пожарная автоцистерна и дежурного караула 10-й ГПСЧ. По словам соседа, в здании находилась пожилая женщина.

Сотрудники ГСЧС во время оперативной разведки обнаружили тело погибшей хозяйки 1934 года рождения.

В 05:40 пожар локализовали, в 06:30 ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

Причины пожаров устанавливаются.

Всего к тушению привлекались три единицы пожарно-спасательной техники, 12 человек от ГСЧС. На местах работали сотрудники полиции, филиал АО «Николаевоблэнерго», в последнем эпизоде ​​привлекались медики.

Напомним, что с начала года в Украине в пожарах погибло более 1,5 тысячи человек.