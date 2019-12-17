В центре Николаева на перекрестке столкнулись «Honda» и «Volvo» – травмы получила водитель

В Николаеве во вторник, 17 декабря, на пересечении улиц Спасская и Малая Морская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Honda» и «Volvo», в результате которого была травмирована водитель.

На месте аварии побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, автомобиль «Volvo» двигался по улице Спасская со стороны луицы Московская в сторону Гражданской, в то время как «Honda» направлялась по Малой Морской от улицы Адмиральской в направлении проспекте Центрального и не предоставила преимущества в движении «Volvo», в результате чего произошло столкновение транспортных средств – «Volvo» врезался в правый бок «Honda».

Вследствие аварии ушибы получила водитель автомобиля «Honda» – прибывшие на место медики «скорой» оказывают ей помощь на месте ДТП. Оба автомобиля получили механические повреждения.

На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как в центре Николаева «Nissan» снес дорожный знак и врезался в забор.