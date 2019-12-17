На Николаевщине из-за пьяного водителя, слетевшего в кювет, пятилетний ребенок попал в реанимацию – мужчину задержали

В селе Зеленый Яр Доманевского района, 16 декабря, в 23:20 36-летний водитель автомобиля «Peugeot» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где транспортное средство перевернулось.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Вследствие ДТП пятилетний пассажир с телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение. Водитель и 40-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По заключению медицинского освидетельствования водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Следователи задержали водителя в порядке статьи 208 УПК Украины

Событие квалифицировали по части 2 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинили тяжелое телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

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