В Харькове семья из трёх человек отравилась угарным газом – мужчина и ребёнок погибли, женщина в тяжелом состоянии

В Харькове в понедельник, 16 декабря, семья из троих человек отравилась угарным газом. Мужчина и маленький мальчик погибли, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Около 21:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины, которого попросил о помощи его знакомый. Когда мужчина прибыл в помещение, дверь квартиры никто не открыл, после чего он обратился в полицию.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство Шевченковского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и газовой службы.

По прибытию сотрудники обнаружили в квартире пятиэтажного дома по улице Крымской тело 35-летнего мужчины, 29-летнюю женщину в неконтактном состоянии и 2-летнего мальчика, который, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, умер.

В ходе проверки работники газовой службы установили, что предварительной причиной происшествия является неисправность газовой колонки.

По данному факту следственный отдел внес информацию в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 и 2 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине женщина и двое маленьких детей отравились угарным газом – пострадавшая в тяжелом состоянии.