В Испании врачи вернули к жизни женщину, у которой шесть часов не билось сердце

Испанские врачи оживили женщину более чем через шесть часов после остановки сердца.

Об этом пишет theБабель.

Женщина с мужем пошли в поход в Пиренеи, где их застала холодная погода. Температура воздуха быстро снижалась, пошел снег, и женщина, по словам мужчины, сначала странно себя вела, а затем потеряла сознание.

Мужчина дозвонился к друзьям, те вызвали спасателей и за парой послали вертолет, но из-за сильного снегопада вертолет добрался до них только через несколько часов. Спасатели не обнаружили у женщины признаков жизни, температура ее тела была всего 18 градусов.

Тем не менее, женщину на вертолете доставили в клинику в Барселону. Там ее подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации и подняли температуру ее тела до 30 градусов, после чего ее сердце запустили с помощью дефибриллятора.

Врачи сказали, что переохлаждение спасло их пациентку - если бы сердечный приступ в горах произошел летом, им бы «оставалось только выписать свидетельство о смерти».

Ранее сообщалось, что в Чехии женщина, которая более трех месяцев находится в коме из-за смерти головного мозга, родила здорового ребенка.