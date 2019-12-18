На Николаевщине из-за пожаров в частных домах погибли двое людей

В Николаевской области за прошедшие сутки, 17 декабря и ночью 18 декабря, на пожарах в частном секторе погибли двое людей.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, 17 декабря в 16:09 на линию «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома на улице Колодезной села Виноградный Яр Арбузинского района.

По прибытию спасателей 6-й государственной пожарно-спасательной части соседи сообщили, что в здании находится мужчина. Во время оперативной разведки в одной из комнат обнаружили тело погибшего 53-летнего хозяина. Как выяснилось, к пожару могла привести неосторожность во время курения. Огнем уничтожены кровать и матрас. В 16:27 пожар локализован, в 16:30 ликвидирован на площади 4 квадратных метра.

18 декабря в 2:15 на пункт связи 23-й пожарно-спасательной части сообщили о пожаре летней кухни на территории частного домовладения по улице Центральной села Соколовка Первомайского района. Дежурный караул подразделения установил, что вследствие горения произошел обвал крыши сооружения. Пожарные во время разбора конструкций и тушения пожара обнаружили тело 72-летнего мужчины.

В 2:55 пожар площадью 36 квадратных метров локализован, в 3:35 - ликвидирован, не допустив дальнейшего распространения на жилой дом. Его причина устанавливается.

От ГСЧС привлекались две единицы техники, восемь человек личного состава. Обстоятельства на местах выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как на Николаевщине за ночь горели три жилых дома – в одном из них погибла женщина.