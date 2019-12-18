В Черновцах пьяная женщина заснула на улице, оставив без присмотра свою маленькую дочку

В Черновцах патрульные помогли маленькой девочке, мать которой заснула пьяной на улице.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Экипаж патрульных заметил маленькую девочку, которая стояла на обочине дороги в самом центре города, где очень оживленное движение. Рядом с ребенком не было никого из взрослых, поэтому полицейские немедленно остановились и подошли к девочке.

«Девочка неподвижно стояла на месте и улыбалась, будто ждала встречи с инспекторами. Когда патрульные спросили, где её родители, девочка показала на женщину, которая сидя спала под домом, и сказала, что это ее мама. Подойдя к женщине, полицейские заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Она не могла произнести ни слова», - сообщили в патрульной полиции.

Патрульные установили отца ребенка, вызвали его на место происшествия и передали ему дочь. О происшествии сообщили инспекторам ювенальной превенции и в службу по делам детей Черновицкого городского совета, которые в дальнейшем будут устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, что ранее в Николаеве новорожденную девочку бросили на остановке – к счастью, ребенка отнесли в больницу.