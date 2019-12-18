В Николаеве военнослужащие парень и девушка отравились угарным газом – медики просят отозваться их родственников

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В Николаеве в среду, 18 декабря, двое людей отравились угарным газом. 

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в БСМП.

Парня и девушку, возрастом около 25 лет, обнаружили в частном доме, где они проживали. С места их забрала карета скорой медицинской помощи, которая доставила в БСМП . С диагнозом - отравление угарным газом их положили в отделение токсикологии. Они сейчас находятся в тяжелом состоянии. 

По первоначальным данным, как их опросили врачи, выяснилось, что они - военнослужащие 79-й отдельной аэромобильной бригады. Девушка - Довжок Валерия Валерьевна, парень - Артем. 

Медики больницы скорой медицинской помощи просят родственников пострадавших отозваться и связаться с ними, либо приехать в отделение токсикологии. 

В 79-й ОДШБр «Преступности.НЕТ» подтвердили, что речь идет об их военнослужащих и отметили, что держат ситуацию на контроле. 

Напомним, как на Николаевщине женщина и двое маленьких детей отравились угарным газом.

Виолетта Чех

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