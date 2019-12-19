Николаевец семь лет не платил за воду – когда к нему приехали отключать водоснабжение, угрожал работникам предприятия и соседям

В четверг, 19 декабря, в одной из квартир многоквартирного дома улице Парусный было отключено водоснабжение абоненту, который имеет задолженность.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

Сумма долга одного из абонентов по указанному адресу составляет 28 тысяч 244 грн. Абонент с 2012 года совсем не платит за услуги водоснабжения и водоотведения. В 2015 году суд обязал абонента оплатить задолженность, но никакой оплаты не было.

21 октября должник получил предупреждение о прекращении предоставления услуг. Неоднократные звонки работников абонентского отдела к абоненту с просьбой явиться и заключить договор реструктуризации не было услышаны, или просто игнорировались.

19 декабря бригада мастеров проводила работы по прекращению водоснабжения жителю переулка Парусного, 7А, кв.105. Услышав, что выполняются работы житель начал угрожать работникам предприятия, соседям и вызвал полицию.

На место прибыли сотрудники патрульной полиции. После проверки документов, представленных нашими работниками, полицейские не нашли нарушений в работе мастеров ГКП «Николаевводоканал». Соседи пожаловались патрульным на жителя дома, он угрожает всем физической расправой. Лишь после разговора с патрульными мужчина успокоился.

«Спасибо Патрульная полиция Николаевской области за оперативное реагирование на вызов и недопущения преступления», – написали в водоканале.