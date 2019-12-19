В Николаеве предприниматель продолжил продавать елки на проезжей части, хотя на него за это оформили админпротоколы

В четверг, 19 декабря, в Николаеве на улице 8-го марта продолжили продавать елка на проезжей части.

Об этом в Facebook сообщил директор компании «Витерра» Аркадий Дабагян.

«Вчера написал пост о катастрофических нарушениях в торговой деятельности коммерсанта, который продавал сосны прямо на проезжей части по ул. им. 8 Марта. Выезжал наряд полиции, выписывал протокол еще, что-то там и сегодня.... Вуаля! Тот же! Там же! Продаёт то же! Управление патрульной полиции вчера составило отдельный пост о деятельности своих сотрудников в это связи, подали материалы в прокуратуру и .... И ничего. Тут или он закон или закон его. Противоборство продолжается», – написал он.

Как известно, на этом участке дороги продажа елок началась еще 18 декабря. В управлении патрульной полиции в Николаевской области сообщили, что сотрудники полиции проверили данный факт и установлено, что представители предприятия имеют разрешительные документы от администрации Заводского района на продажу елок именно на этом участке улицы.

Согласно требованиям законодательства Украины, зон расположения любых сооружений или объектов на проезжей части улиц и дорог должна обязательно согласовываться с органами Национальной полиции, а именно с УПП в Николаевской области, в данном случае сделано не было.

Поэтому, сотрудники отдела безопасности дорожного движения в отношении представителя предприятия, осуществляющего продажу хвойных деревьев, составили административный протокол по части 1 статьи 139 Кодекса Украины об административных правонарушениях в части создания препятствий для дорожного движения, а также вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 122 КУоАП о нарушении правил остановки и стоянки транспортного средства, с которого осуществлялась торговля.

Также ранее сообщалось, что исполкому Николаевского горсовета не хватило одного голоса, чтобы утвердить места продажи ёлок в Николаеве.

На следующий день после заседания исполкома, 14 декабря в Николаеве началась предновогодняя торговля хвойными деревьями, несмотря на то, что исполнительный комитет городского совета не согласовал точки для подобной продажи.