В Николаеве в колодце теплотрассы обнаружили мертвого бездомного мужчину

В Николаеве в колодце теплосетей возле дома №261 на проспекте Центральном 19 декабря обнаружили труп бездомного.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин. При осмотре на его теле не нашли признаков насилия и травм. Тело направили на экспертизу, которая выяснит окончательную причину смерти.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в случаях со смертельным исходом.

Напомним, что ранее в Николаеве суд отпустил под круглосуточный домашний арест парня, который зарезал бездомного.