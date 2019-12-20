В Николаеве женщина во время прогулки получила ранение – в нее могла попасть пуля с полицейского стрельбища

Николаевец Денис Вовк заявил, что его жена Татьяна 20 декабря получила ранение, когда находилась возле полицейского стрельбища в Матвеевке – Центра подготовки сотрудников органов внутренних дел.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Вовка, его жена вместе с ребенком и собакой около 10:00 гуляла возле жилого сектора в Матвеевке, и в какой-то момент её что-то ранило в шею, в район затылка.

- Она гуляла по территории участков, отведенных под жилое строительство. Почувствовала резкий удар и боль. После этого она с ребенком быстро убежала… Там стреляют на постоянной основе. Это все соседи подтвердят. Это все в жилом секторе, от нас это около 100 метров, - рассказал Денис.

Татьяна Вовк рассказала, что во время прогулки она почувствовала сильную боль в шее, после чего срочно вернулась с ребенком домой. Там выяснилось, что у женщины ранение, она отправилась к семейному врачу, который направил ее в больницу в Дубках. Женщина говорит, что шея сильно отекла, и она не может повернуть голову. Пострадавшей сделали рентген, также её повезут на дополнительное обследование.

- Я находилась с ребенком возле частного сектора, между улицей Березовой и Грушевского. Когда к ребенку повернулась спиной, то почувствовала дикую боль в шее… В тот момент очень сильно стреляли и часовые были, человека три в мою сторону смотрели, - рассказала Татьяна.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что сотрудники полиции сейчас опрашивают пострадавшую. Решается вопрос о квалификации случившегося. Также будут выяснять, где именно находилась женщина в момент случившегося.