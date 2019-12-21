В Николаеве перевернулась «Toyota Camry» – к счастью, никто не пострадал

В Николаеве в районе пересечения проспекта Богоявленского и улицы Строителей ночью 21 декабря перевернулся автомобиль «Toyota Camry».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Автомобиль ехал в сторону междугороднего автовокзала и в результате ДТП получил серьезные механические повреждения.

Сайт «Новости-N» сообщает, что в результате ДТП никто не пострадал. Водитель утверждает, что причиной ДТП стал другой автомобиль, который подрезал его «Toyota». А некоторые очевидцы на месте происшествия утверждают, что «Toyota» ехала на очень высокой скорости, так как якобы «гонялась» с другим автомобилем.

Напомним, что ночью 7 декабря в районе этого же участка проспекта Богоявленского водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля такси.