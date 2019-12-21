В Николаеве произошла утечка газа в районе «Колоса» – аварию удалось предотвратить

В Николаеве 17-18 декабря сотрудники «Николаевгаза» предотвратили аварию на газопроводе среднего давления в районе рынка «Колос».

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».

Вечером 16 декабря на номер 104 поступил вызов о запахе газа на улице в районе «Колоса». Его почувствовали продавцы ёлок на перекрестке проспекта Мира и улицы Строителей. Специалисты «Николаевгаза» обнаружили в этом месте высокий уровень загазованности колодцев из-за утечки газа из подземного газопровода. Специалисты «Николаевгаза» два дня работали над ремонтом газопровода и обследованием всех прилегающих территорий, подвалов домов и подземных коммуникаций на предмет загазованности.

- Когда мы провели полное обследование территории и нашли место утечки, то едва смогли добраться до газопровода, ведь почва была высушена газом почти до окаменевшего состояния. Наконец добравшись до него, мы обнаружили повреждение в месте врезки газопровода, который идет в ресторан «Густо», в газопровод среднего давления, который питает газом почти весь Ингульский район от поселка Горького до Широкой Балки… Газ обладает способностью проникать сквозь почву или тоннели коммуникаций в подвалы домов и собираться там. При большой концентрации газа искра от включения света могла бы привести к взрыву, поэтому мы обследовали все здания прилегающей территории на предмет загазованности. К счастью, так далеко газ не добрался, - рассказал главный инженер «Николаевгаза» Алексей Рубский.

Причиной утечки стало проведение земляных работ сторонней организацией, которая повредила газопровод, не сообщила об этом «Николаевгазу», а просто решила закопать место порыва. На данный момент утечку ликвидировали, специалисты провели ремонт газопровода.

Напомним, что ранее в Николаеве спасатели ликвидировали утечку газа на заправке.