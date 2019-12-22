Ночью в Николаеве столкнулись два такси - водителей госпитализировали

В Николаеве в ночь на воскресенье, 22 декабря, в 2:30 в районе дома №32 по улице Генерала Карпенко в Заводском районе Николаева произошло ДТП с участием автомобилей «Mercedes-Benz», под управлением 21-летнего водителя, и «Kia Sportage», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Оба автомобиля состояли в базе одной службы такси. В результате лобового столкновения транспортных средств водители автомобилей с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Событие квалифицировали, предварительно, по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»), предусматривающей наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что николаевские патрульные ищут водителя, который наехал на пешехода в районе Центрального рынка и скрылся с места ДТП.