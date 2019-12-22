В Индии во время протестов погибло уже 23 человека

Во время протестов в индийском штате Уттар-Прадеш погибли еще девять человек.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя полиции Правина Кумара.

По его словам, большинство погибших - молодые люди. В полиции отрицают, что в смертях протестующих виноваты правоохранители.

«Некоторые из них умерли от огнестрельных ранений, но эти ранения – не от полицейского огня. Полиция применяла только слезоточивый газ, чтобы отпугнуть возбужденную толпу», – заявил Кумар.

Таким образом, общее количество жертв во время протестов возросло до 23 человек по всей Индии.

Напомним, протесты в Индии происходят из-за принятого парламентом закона о гражданстве, который предоставляет право гражданства нелегальным иммигрантам - немусульманам из Афганистана, Бангладеш и Пакистана. Закон предоставляет право гражданства буддистам, христианам, индуистам, джайдам, парсам и сикхистам, которые покинули эти три страны до 2015 года. Критики закона утверждают, что он – дискриминационный.