В Харькове в ДТП попали четыре автомобиля - пострадали двое патрульных и подросток

В Харькове в ночь на воскресенье, 22 декабря, столкнулись автомобили «Ford Focus», «Daewoo Lanos», «Volkswagen» и «Skoda Rapid».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Авария с участием автомобилей произошла в 2:30 на улице Клочковская. Травмы получил 16-летний пассажир «Daewoo Lanos», а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавших доставили в больницу.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ночью в Николаеве столкнулись два такси - водителей госпитализировали.