В Николаеве столкнулись такси и «Mercedes»

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В Николаеве в воскресенье, 22 декабря, столкнулись «Chevrolet» и «Mercedes».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец аварии.

По его словам, в районе пересечения улиц Шевченко и Обсерваторная водитель такси на «Chevrolet» не предоставил преимущество в движении «Mercedes».

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителя «Mercedes» госпитализировали с сотрясением и ушибом мягких тканей.

Ранее сообщалось, что ночью в Николаеве столкнулись два такси - водителей госпитализировали.

Мила Волкова

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