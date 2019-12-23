На Луганщине горел психоневрологический диспансер – погибли четыре человека, трое пострадали

В Луганской области ночью 22 декабря во время пожара психоневрологического диспансера погибли четыре его пациента.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Сообщение о пожаре психодиспансера в селе Будковка Старобельского района поступило спасателям 22 декабря в 20:40. Прибыв на место происшествия, спасатели застали пожар на площади около 100 квадратных метров.

На месте пожара спасатели обнаружили тела четырех погибших. Три человека пострадали.

Пожар локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55. Причину возгорания выясняют специалисты.

К ликвидации привлекались 31 спасатель и шесть единиц техники.

В Главном управлении Нацполиции Луганщины добавили, что сотрудники следственно-оперативной группы установили, что возгорание произошло в одной из палат первого корпуса.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированный по статье 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») и статьи 367 УК Украины («Служебная халатность»). На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции.

Напомним, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

Согласно выводам правительственной комиссии, по основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также напомним, как адвокат заявил, что в психбольнице на Днепропетровщине группа пациентов установила «свой контроль» и насилует других подопечных.