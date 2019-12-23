В Николаеве на переезде поезд зацепил мужчину – пострадавшего госпитализировали

В Николаеве на железнодорожном переезде, пересекающем проспект Богоявленский, ночью 22 декабря поезд зацепил прохожего.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 23:00 на железнодорожных путях в районе рынка «Коралл». 52 –летний пострадавший в результате инцидента получил травмы и его доставили каретой скорой медицинской помощи в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В полиции сведения по данному инциденту зарегистрировали по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»).

Напомним, как в Корабельном районе Николаева поезд сбил насмерть человека.