В аварии с грузовиком погиб военнослужащий николаевского батальона морской пехоты

В дорожно-транспортном происшествии погиб военнослужащий николаевского 1-го отдельного батальона корпуса морской пехоты.

Об этом сообщается на странице батальона в Instagram.

В батальоне морской пехоты рассказали, что парень ранее служил в зоне проведения Операции объединенных сил и в ходе ротации вернулся. Погиб он в результате аварии, когда столкнулись автомобиль, в котором находился морпех и его отец, и грузовик.

«К сожалению, мы снова несем потери, не на войне, ведь даже войну он пережил и вернулся домой. В ужасной аварии погиб наш Боец и его отец. Туман на дороге и встречный грузовик оборвали жизнь дорогих нам людей», – сообщили в батальоне.

По информации «Преступности.НЕТ» ДТП, в котором погиб военнослужащий Александр Мельник, произошло с пятницы на субботу, 21 декабря.

«Сейчас за жизнь борется мать, которой очень тяжело как физически, так и морально», – говорится в сообщении.

Также в батальоне морской пехоты добавили, что сейчас собираются средства для оказания финансовой помощи.

«Мы просим вашей помощи... Сбор средств для погибшего военнослужащего нашего батальона. Спасибо за поддержку в трудные часы нашей жизни», - сообщили в батальоне.

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Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденами военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.