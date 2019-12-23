На Николаевщине водитель «под кайфом» на скорости не справился с управлением и перевернулся

В Николаевской области 22 декабря водитель автомобиля «ВАЗ» попал в ДТП и перевернулся. Мужчина за рулем, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 16:00 на отрезке автодороги Н-24 у села Константиновка. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.

Свидетели пояснили, что водитель вел себя неадекватно на дороге и, не справившись с управлением, на большой скорости вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. У водителя были явные признаки наркотического опьянения, ему предложили пройти тест в медицинском учреждении, но он отказался.

На водителя составили два административных протокола: за совершенное ДТП и за отказ проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

Ранее этого водителя уже останавливали сотрудники полиции в Новой Одессе. Они отстранили мужчину от управления автомобилем и составили административные материалы. Тогда водитель прошел тест в медицинском учреждении, который обнаружил в его организме наркотики.

Напомним, что ранее в Николаеве нетрезвый водитель «Chevrolet» врезался в «Nissan».