В Николаеве легковушка снесла дерево и врезалась в дом – водитель утверждает, что уходил от столкновения с пешеходом

Утром во вторник, 24 декабря, в Николаеве на улице Пушкинская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Кіа», в результате которого пострадали три человека.

На месте аварии побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

В управлении патрульной полиции уточнили, что автомобиль двигался по Пушкинской со стороны кольца в сторону железнодорожного вокзала. По предварительной информации, как пояснил водитель легковушки, он уходил от столкновения с пешеходом, в результате чего выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и врезался в дерево, после чего автомобиль еще зацепил и фасад одного из домов.

В результате аварии пострадали три человека – водитель и два пассажира «Кіа», их забрала карета скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, как в центре Николаева на проспекте «ВАЗ» врезался в дерево и столкнулся с иномаркой.