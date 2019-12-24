В Николаеве за сутки горели «Audi» и «Mazda»

В течение суток пожарные дважды тушили пожары автомобилей в городе Николаеве.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

23 декабря, в 18:53 по экстренному номеру «101» сообщили о пожаре «Audi 100» на проспекте Центральном. Дежурные отделения 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей в 19:01 локализовали и в 19:05 ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра. По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

24 декабря в 2:31 сообщили о возгорании «Mazda 6» на улице Архитектора Старова. Пожарные в 02:45 локализовали и в 03:00 ликвидировали пожар на площади четыре квадратных метра. Причина устанавливается.

Всего в тушении привлекались две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС, также работали сотрудники полиции.

Напомним, как пьяный николаевец поджег автомобиль своего соседа.