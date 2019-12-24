В Николаеве возле «Колоса» мусоровоз ударил легковушку – движение трамваев заблокировано

Во вторник, 24 декабря, в Николаеве на улице Строителей произошло дорожно-транспортное происшествие при участии легкового автомобиля «Opel» и мусоровоза «МАЗ».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Оба транспортных средства двигались по улице Строителей в сторону 11-й Продольной, но на пересечении с проспектом Мира мусоровоз врезался в ехавший впереди автомобиль такси.

В пресс-службе управления патрульной полиции изданию сообщили, что вследствие аварии никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

Из-за того, что авария произошла возле трамвайных путей, движение трамваев временно заблокировано.

Напомним, как в Николаеве легковушка снесла дерево и врезалась в дом.