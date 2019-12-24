В Николаеве пешеход переходил дорогу в неположенном месте и угодил под автомобиль – полиция ищет свидетелей ДТП

В Ингулськом районе Николаева вечером 23 декабря пешеход переходил дорогу в неположенном месте и попал под автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Daewoo Lanos» в 18:29 не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте возле дома № 6 по улице Александра Янаты.

В результате дорожно-транспортного происшествия 76-летний пешеход с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: г. Николаев, ул . Спасская, 12 или звонить (067) 512-91-13, 102», – обратились в полиции.

Событие предварительно квалифицированно по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»).

Напомним, как в Николаеве водитель «Газель» сдавал назад и сбил насмерть пенсионера.