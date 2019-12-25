Немецкая полиция обнаружила 11 мигрантов в рефрижераторе – их удалось вовремя спасти

Федеральная полиция Германии в Баварии освободила 11 мигрантов из Афганистана из авторефрижератора. Всех беженцев, среди которых есть несовершеннолетний, передали властям.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Инцидент произошел около германского города Пассау близ границы с Австрией утром 21 декабря. Водитель турецкого грузовика услышал стук со стороны фургона с фруктами, съехал на обочину и обратился к сотруднику сервисной станции за помощью.

Прибывшие стражи порядка открыли опломбированный фургон. Обнаруженные беженцы заявили, что забрались в грузовик в Сербии. К моменту въезда в Германию у них начались трудности с дыханием и головные боли.

Водитель представил правоохранителям убедительные доказательства того, что не подозревал о присутствии мигрантов, отметили в полиции. Поэтому грузовик, направлявшийся в Бельгию, продолжил поездку.

Мигрантам, пытающимся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза, не всегда удается выжить. Так, в октябре в британском городе Грейс в графстве Эссекс был обнаружен авторефрижератор, в котором находились 39 тел вьетнамцев, в том числе несколько несовершеннолетних.