В николаевской пятиэтажке загорелась квартирная дверь – пожарные не допустили, чтобы огонь перебросился на другие этажи

Во вторник, 24 декабря, в Николаеве спасатели ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома и не допустили распространения огня.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:44 в Службу спасения поступило сообщение от соседей, что на втором этаже пятиэтажного дома по адресу улица Вячеслава Черновола из квартиры идет дым.

По указанному адресу направлено 2 отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационный. По прибытию установлено, что огнем охвачены двери квартиры на втором этаже, пожарные в 15:54 ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр.

Благодаря оперативным действиям личного состава удалось не допустить распространения огня на другие этажи здания и рядом расположенные квартиры.

От ГСЧС работало три единицы техники и 11 человек личного состава. Также происшествия работали сотрудники полиции и карета скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее на Николаевщине за сутки произошло три пожара в жилом секторе.