В США пенсионер ограбил банк и с криками «Веселого Рождества» разбрасывал доллары на улице – прохожие отнесли деньги обратно

В городе Колорадо Спрингс (США) мужчина с бородой, как у Санта Клауса ограбил банк и стал разбрасывать на улице деньги, выкрикивая фразу «Веселого Рождества».

Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, грабитель и щедрый даритель в одном лице – 65-летний Дэвид Уэйн Оливер. Жертвой нападения стало отделение Academy Bank. Свой «улов» мужчина с поздравлениями стал разбрасывать сразу после того, как вышел из помещения.

Когда сумка с краденным опустела, Дэвид сел недалеко от кафе «Старбакс» и ждал прибытия правоохранителей.

Сообщается, что свидетели происшествия щедрости мужчины не оценили. Они подобрали купюры и отнесли назад в финансовое учреждение.