Под Николаевом в Пересадовке из-за фуры снова подтопило понтонный мост – топливо вылилось в реку

Утром в четверг, 26 декабря, в селе Пересадовка Витовского района груженая контейнером фура заехала на мост, из-за чего тот провалился под весом авто.

Об этом сообщают «Новости-N».

По утверждению свидетелей, под весом груженой фуры один из понтонов был утоплен. При этом у большегруза был пробит топливный бак, из которого прямо в реку вылилось топливо.

Движение по мосту полностью заблокировано, образовались пробки.

Напомним, как в селе Пересадовка Витовского района 25 июля снова подтопило понтонный мост из-за заехавшего на него седельного тягача.

Подобный инцидент также произошел в конце ноября прошлого года, когда водитель грузовика проигнорировал запрет о проезде через мост, и подтопило два понтона моста.

Также напомним, что ранее управление инфраструктуры Николаевской ОГА отменило торги на строительство мостового перехода в Пересадовку на 2 миллиона гривен.

10 июня 2018 года мост в поселке Пересадовка под Николаевом тоже оказался подтопленным. После этого 3 июля через мост полностью перекрыли движение. Также сообщалось, что для ремонта понтонного моста требуется специальная техника.

Также ранее сообщалось, что капитальный ремонт понтонного моста в Пересадовке Витовского района, который систематически подтапливает после проезда по нему тяжеловесного транспорта, планируют провести в 2020 году.