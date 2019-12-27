На борту разбившегося в Казахстане самолета были двое граждан Украины – они госпитализированы

На борту потерпевшего крушение в Казахстане самолета находилось двое украинцев.

Об этом сообщает УНИАН.

«Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести — проблемы с позвоночником», — сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

Он отметил, что украинский консул общался только с врачами, но решается вопрос о том, чтобы пострадавшие смогли переговорить с ним по мобильному телефону.

По информации казахстанского МВД, всего на борту разбившегося самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана, сообщает «Интерфакс-Украина».

В МВД также сообщили имена граждан Украины: Юрий Сон и Яна Сон.

Казахстанское издание «Литер» уточняет, что Сон Яна Владимировна 11.12.1990 года рождения с компрессионным переломом лет позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга и переломом дуг позвоночников справа. Сон Юрий Владимирович 13.04.1991 года рождения госпитализирован с диагнозом компрессионные переломы тел позвоночников без нарушения проводимости спинного мозга.

Как известно, утром 27 декабря самолет казахской авиакомпании Bek Air разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.