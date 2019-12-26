На Николаевщине на киевской трассе лоб в лоб столкнулись легковушка и внедорожник – один человек погиб, пострадали несколько граждан Германии

В четверг, 26 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2171» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Авария произошла около 10:15 на 116 километре указанной автодороги. На место прибыли спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части. Установлено, что в результате столкновения транспортных средств погибла 64-летняя женщина из автомобиля «ВАЗ-2171», водителя зажало конструктивными элементами авто.

Дежурный караул подразделения деблокировал пострадавшего, а медики предоставили неотложную помощь каретой скорой помощи доставили в Южноукраинскую городскую больницу.

Во втором автомобиле находилось пять человек: двое взрослых и трое детей. С травмами различной степени все пострадавшие направлены в Южноукраинскую больницу.

Сейчас спасатели деблокируют тело погибшей женщины, на месте работают сотрудники полиции.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области уточнили, что в результате столкновения транспортных средств 64-летняя пассажир «ВАЗа» погибла на месте происшествия, 66-летний водитель этой легковушки, 48-летний водитель и четверо пассажиров внедорожника: 33-летняя женщина и дети семи, трех и одного года, которые являются гражданами Германии, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Событие квалифицировано по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Сейчас все обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: г. Николаев, ул . Спасская, 12 или звонить, 102», - сообщили в полиции.

Напомним, как утром 20 июля 2018 года на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро. Микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.