В Николаеве на перегоне фура «притерла» маршрутное такси с пассажирами

Днем в четверг, 26 декабря, в Николаеве на проспекте Богоявленском в районе торгового центра «Эпицентр» произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля и маршрутного такси.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по проспекту в сторону Широкобальского моста, водитель маршрутного такси сбавил скорость, в то время, как грузовик пытался его обогнать, но из-за несоблюдения бокового интервала столкнулся с «маршруткой».

В результате аварии не пострадали ни пассажиры «маршрутки», ни водители транспортных средств. Оба авто получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как в центре Николаева водитель «Volkswagen Touareg» протаранил «маршрутку».