На проспекте Богоявленском в Николаеве «Mercedes» задел «ВАЗ», врезался в дерево и едва не задел торговцев елками и мандаринами

В Николаеве в четверг, 26 декабря, водитель «Mercedes-Benz» съехал с проезжей части по проспекту Богоявленском.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «Посты полиции и дороги».

Происшествие произошло на пересечении проспекта с улицей Южной.

«Mercedes-Benz» слетел с дороги и снес металлическое ограждение, въехав в дерево. Отметим, что возле этого места на данный момент торговали елками. Также дерево фактически спасло от наезда женщину, которая торговала на тротуаре мандаринами.

На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции и в ручном режиме регулируют движение. На участке проспекта усложнено движение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Обновлено в 15:02. В управлении патрульной полиции сообщили «Преступности.НЕТ», что по предварительной информации водитель «Mercedes» сначала зацепил в «ВАЗ-2110», который стоял на светофоре, а потом отлетел вправо в сторону ограждения.

Водителей автомобилей патрульные направили в медучреждение на улице Володарского для определения наличия в организме алкоголя или наркотических веществ.

В ДТП никто не пострадал.