В Индии слон прогнал людей с пикника и скушал их еду

В тигрином питомнике Симлипал в индийском штате Орисса сняли на видео, как слон выгоняет людей с пикника и съедает всю их еду.

Об этом сообщает «ТСН».

На кадрах видно молодого слона по кличке Бабло. Раньше Бабло спокойно вел себя, когда его приводили фотографироваться к людям, которые устраивали пикники. Однако на этот раз он почувствовал запах еды и не удержался. Слон прибежал к отдыхающим, разогнал напуганных людей и начал есть их еду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде слон «прилег» на машину с туристами.