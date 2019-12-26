ГБР пришло с обысками к экс-нардепу от БПП Грановскому, – СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского.

Об этом сообщает «Страна».

Обыски прошли и дома у самого Грановского, и у бывшей главы Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук (она состоит в близких отношениях с Грановским - ред.), а также адвокатов юридической фирмы EQUITY, которую связывают с Грановским.

Следственные действия прошли в рамках расследования, которое проводит ГБР по заявлению самого Александра Куницкого, ныне народного депутата от партии»Слуга народа», поданного 16 июля 2019 года, относительно неправомерных действий членов ЦИК и экс-депутата от БПП Александра Грановского.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого на выборах, сославшись на информацию от Государственной погранслужбы Украины, о том, что Куницкий в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней. При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках.

После этого Куницкий выиграл суд, который восстановил его в качестве кандидата.

Отметим, позже была опубликована переписка представителя и главы ЦИК на суде по регистрации Куницкого.

Напомним, как глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил о том, что контрабанду на Закарпатье контролирует так называемый «Офис Грановского», и это всем известно.

Стоит отметить, что о причастности скандального соратника экс-Президента Украины Петра Порошенко Александра Грановского СМИ сообщали и ранее. Ему отводится роль «смотрящего» за «Офисом» – так называемым «мозговым центром» по контролю и координации контрабанды во всей стране. Представительства «Офиса» существуют во многих крупных городах Украины. Во времена президентства Виктора Януковича «Офис» был создан и контролировался его сыном Александром, который в определенных кругах был известен как «Саша-Стоматолог». В схеме были задействованы как экс-чиновники, так и действующие госслужащие.

Также в СМИ Александра Грановского называли «смотрящим за судами» от Петра Порошенко.