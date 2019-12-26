В Вознесенске автомобиль сбил насмерть мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

В Вознесенске 24 декабря автомобиль «Москвич 412» сбил 71-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП случилось примерно в 16:35 напротив дома №18 по улице Михайловской. Пострадавшего пешехода с травмами доставили в хирургическое отделение больницы, где впоследствии он скончался.

По факту случившегося следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть»). Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве пешеход переходил дорогу в неположенном месте и угодил под автомобиль.