В Хмельницкой области сотрудник СБУ на служебном автомобиле сбил насмерть двух пешеходов

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельной ДТП с участием оперуполномоченного Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

25 декабря около 20 часов правоохранитель, находясь за рулем служебного автомобиля марки «Daewoo Lanos», совершил наезд на двух пешеходов - мужчину и женщину. Пострадавшие, которые переходили дорогу в неустановленном месте, от полученных травм погибли на месте происшествия.

Установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости.

Присшествие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, сотруднику СБУ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, начальника РОВД на Черниговщине подозревают в том, что он сбил велосипедиста, отвез пострадавшего домой и скрылся.