В Николаевском облсовете между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт – один из них скончался в «скорой»

В Николаеве полиция устанавливает обстоятельства и причины смерти мужчины, который приехал на сессию облсовета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В четверг, 26 декабря, во время проведения сессии областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт. В результате один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видео образ со стороны оппонента. Они прибыли в отделение полиции - один из намерением написания заявления, второй участник ссоры - предоставлять объяснения.

В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался. Причину смерти гражданина устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как ранее в Южноукраинском горсовете произошел конфликт между депутатом и управделами, в результате чего последняя попала в больницу.