В Измаиле покончил с собой 20-летний студент – причиной самоубийства мог стать конфликт с директором студгородка

В Измаиле в комнате общежития нашли повешенным 20-летнего студента.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Во время осмотра помещения нашли предсмертную записку. Предварительная причина смерти – самоубийство. Полиция расследует уголовное производство, открытое по факту гибели студента, устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

«Апостроф» сообщает, что студент учился в Измаильском государственном гуманитарном университете. В предсмертной записке он сообщил о конфликте с директором студенческого городка, из-за которого он мог оказаться на улице.

В предсмертной записке студент не объяснил суть конфликта, который произошел с директором студгородка, однако заметил, что из-за этого его могут выселить из общежития.

«Меня выгонят на улицу рано или поздно. Я там второй раз оказываться не хочу», – написал он.

Также в записке студент упомянул свою мать, которая была лишена родительских прав. Из-за нее, по его словам, он совершил первый побег из дома. Вероятно, еще одной причиной самоубийства стала несчастная любовь, о которой он намекнул в своих последних строках.

«С недавних пор у меня появился смысл жизни. Но этот смысл решил от меня отречься», – написал студент.

Сейчас студенты учебного заведения требуют от администрации университета официальной реакции на ситуацию.

Напомним, что ранее в Николаеве из окна многоэтажки выпал 11-летний мальчик.