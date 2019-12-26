В Николаеве на 3-й Слободской под колеса машины попала девушка – пострадавшую доставили в больницу

В Николаеве 26 декабря на улице 3-й Слободской под колеса автомобиля «Mazda» попала девушка, которая переходила дорогу.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

Инцидент произошел недалеко от пересечения улиц Потемкинская и 3-я Слободская, в районе студенческих общежитий. По словам свидетелей, девушку с травмами неизвестной степени тяжести доставили в больницу. На месте работает патрульная полиция.

Сайт «Свідок.Інфо» уточняет, что 19-летняя девушка вышла на дорогу в неположенном месте, из-за припаркованных машин. Водитель начал тормозить, но столкновения избежать не удалось. Очевидцами ДТП стали находившиеся рядом сотрудники подразделения «ТОР» патрульной полиции, которые вызвали на место медиков и оказали посильную помощь пострадавшей до приезда «скорой».

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина переходил дорогу в неположенном месте и угодил под автомобиль.