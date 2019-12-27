В Казахстане при взлете самолет с сотней людей на борту протаранил ограждение и здание – есть погибшие и пострадавшие

В пятницу утром, 27 декабря, самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

«В 07.22 рейс авиакомпании Бэк эйр при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было», – говорится в сообщении.

Позже в аэропорту добавили, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

На месте погибло 14 людей. 23 госпитализировали с тяжелыми травмами. Также с политравмами в больницу доставили 8 детей и 5 взрослых.

Как сообщает zakon.kz, еще один пострадавший вскоре умер в больнице.

Напомним, как в Полтавской области потерпел крушение самодельный вертолет, который направлялся из Киева – погиб экс-министр АПК Тарас Кутовой.