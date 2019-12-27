На Николаевщине на трассе Р-75 в двух ДТП погиб водитель и пострадали три человека

На Николаевщине 26 декабря случилось два ДТП на автодороге Р-75, в которых один человек погиб и три пострадали.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Около 2 часов ночи в 350 метрах от поворота на село Крымка Первомайского района 22-летний водитель автомобиля «Mercedes Vito», по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Вследствие аварии водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а его 22-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение.

Около 16:30 на той же автодороге Р-75, между селами Конецполь и Кумары Первомайского района, столкнулись три автомобиля: «Skoda Octavia А5», «Seat Alhambra» с пустым прицепом-платформой и «Audi А6» под управлением жителя Врадиевского района.

В результате столкновения транспортных средств 23-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia А5» выехал за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль перевернулся на бок. В результате аварии водитель и 18-летний пассажир «Skoda» получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу. Сейчас все обстоятельства и причины аварий устанавливаются.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, в котором погиб водитель микроавтобуса, водителей, которые могут предоставить записи с видеорегистраторов, обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить по телефонам (050) 013 01 48, 102.

Напомним, что ранее на Николаевщине на киевской трассе лоб в лоб столкнулись легковушка и внедорожник – тогда один человек погиб, также пострадали несколько граждан Германии.