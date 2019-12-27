Николаевских спасателей не пустили в ТРЦ «33 квадратных метра», чтобы проверить пожарную безопасность

В Николаеве сотрудников ГСЧС не допустили к проверке торгово-развлекательного центра «33 квадратных метра».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«Во исполнение поручения Премьер-министра Украины от 11.12.2019 № 44205/1 / 1-19 сотрудниками Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 26 декабря организована проверка соблюдения требований законодательства по вопросам пожарной безопасности ООО «Контракт-С» в торгово-развлекательном центре «33 квадратных метра» по адресу: г. Николаев, ул. Космонавтов, 81. О проведении мероприятия администрацию заранее сообщено, однако во время прибытия в торговый центр представители объекта так и не появились», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС составили акт о невозможности проведения государственного надзора. На место происшествия вызвали полицейских, чтобы они зафиксировали факт препятствования законным действиям сотрудников ГСЧС.

«Уважаемые граждане, будьте бдительны во время пребывания в торгово-развлекательном центре «33 квадратных метра» на улице Космонавтов, поскольку состояние его пожарной и техногенной безопасности ГУ ГСЧС не известен, тем более, что в прошлые годы на этом объекте зарегистрировано чрезвычайные события, во время одного из которых пострадал человек, а во время другого пришлось эвакуировать всех посетителей заведения», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Также напомним, что по факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

В частности, после пожара в одесском колледже уволили руководителя местной ГСЧС и его заместителя.

Правительственная комиссия 21 декабря назвала причины пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек. По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Также правительственная комиссия рекомендовала ужесточить законодательство относительно пожарной безопасности.

Отметим, что в Николаеве подобная ситуация с недопуском сотрудников ГСЧС в этом ТРЦ, а также в «Эльдорадо», «Велмарта» была в прошлом году. Поскольку в Херсонской и Николаевской областях чаще всего не допускали сотрудников ГСЧС провести проверку пожарной безопасности в общественных местах, то тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман пообещал предпринимателям-нарушителям ответственность за сопротивление инспекторам.