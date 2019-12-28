На месте крушения самолета в Казахстане из-под обломков спасли маленького ребенка

На месте крушения пассажирского самолета Bek Air в Казахстане сотруднику местной полиции удалось спасти ребенка.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Tengrinews.kz».

Полицейский Жаксылык Султанов рассказал, что он с напарником сначала вытащили из-под обломков людей без признаков жизни, затем обошли самолет и направились в сторону частного дома.

- Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала, - рассказал полицейский.

После этого он быстро передал ребенка медикам.

Напомним, 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы – Нур-Султан разбился вблизи Алматы в Казахстане. Отмечается, что самолет упал из-за столкновения со зданием вблизи взлетно-посадочной полосы. По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы стали 12 человек. На борту самолета находились четверо иностранцев, среди которых – двое украинцев. Они выжили. Сейчас рассматриваются две версии авиакатастрофы: ошибка пилота или техническая причина.