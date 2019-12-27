В Новом Буге водитель «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Новом Буге 27 декабря 39-летний водитель автомобиля «Toyota Prado» сбил 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 18:30 на улице Романа Шухевича. Вследствие ДТП девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз.

Напомним, что ранее в Кривом Озере «Range Rover» насмерть сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре».