Шедшее из Одессы грузовое судно врезалось в набережную Стамбула и на время заблокировало движение через Босфор

В пятницу, 28 декабря, Контейнеровоз «Songa Irıdıum» под флагом Либерии, следовавший из Одессы, врезался в набережную Стамбула.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает «Лига».

191-метровое судно около 12:00 въехало в набережную в районе кладбища у крепости Румели Хисары на берегу Босфора. Причина происшествия неизвестна, никто из 19 членов экипажа не пострадал.

К месту были отправлены спасательные катера и буксиры, которые транспортировали контейнеровоз к фарватеру.

Во время происшествия движение по Босфору было приостановлено.

Напомним, ранее в Венеции большой круизный лайнер MSC Opera врезался в причал и зацепил теплоход с туристами.