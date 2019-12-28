В Николаеве на перекрестке столкнулись «Ford Mustang» и «Opel Astra» – водители получили травмы

В Николаеве в субботу, 28 декабря, на пересечении улиц Чкалова и 9-й Слободской столкнулись «Ford Mustang» и «Opel Astra».

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

По предварительным данным, водитель «Ford» двигалась по улице Чкалова со стороны улицы 6-й Слободской, когда на перекресток выехал водитель «Opel», который направлялся по улице 9-я Слоодская со стороны Чигрина в направлии проспекта Центрального.

«Ford» ударил «Opel» в заднюю часть кузова и последний выкинуло за пределы проезжей части.

Оба водителя получили травмы, к ним приезжала скорая медпомощь. Водителя «Ford» госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, как на пересечении улиц Шоссейной и 9-й Поперечной в Николаеве столкнулись сразу три автомобиля: «Иж-2717», «ВАЗ-2105» и «Geely».