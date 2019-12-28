На Одесчине младенец погиб после того, как его случайно облили кипятком другие дети

В Одесской области пятимесячный мальчик погиб после того, как его по неосторожности облили кипятком старшие дети.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области в Одесской области.

Трагедия произошла в одном из сел Захаровская района. Пока мать возилась во дворе, в доме остались пятеро малолетних детей, старшему из которых - 8 лет. Играя, дети перебросили чайник и облили кипятком своего пятимесячного брата. В результате малыш получил значительные ожоги головы и туловища.

Прибежав на крики, 27-летняя мать не обратилась за помощью к медикам, а решила самостоятельно обработать пораженные участки тела средством для лечения ожогов. А на следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. Врачи «скорой», которых по просьбе матери вызвала соседка, констатировали его смерть и сообщили о происшествии в полицию.

По факту смерти ребенка сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Однако, с учетом установленных обстоятельств происшествия, решается вопрос о ее переквалификацию на статью 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство» УК.

Сейчас тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, как в Киеве родители случайно «искупали» годовалую дочь в кипятке – девочка скончалась в реанимации.